В ближайшие дни температура воздуха превысит норму на 5-7 градусов

17-20 июля в Армении ожидается высокий температурный фон. В Ереване, Араратской долине и равнинах Сюника ожидается до +38...+39 тепла и высокая степень пожароопасности. Средняя температура будет выше нормы на 5-7 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 16 июля в северных районах ожидается кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах возможен град. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. 17-20 июля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха повысится на 3-4 градуса.