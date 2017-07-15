Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июль

В ближайшие дни температура воздуха превысит норму на 5-7 градусов


17-20 июля в  Армении ожидается высокий  температурный  фон. В  Ереване, Араратской  долине и равнинах Сюника ожидается до +38...+39 тепла и высокая степень пожароопасности. Средняя температура  будет выше  нормы  на 5-7 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 16 июля  в  северных районах ожидается кратковременный дождь и гроза, в  отдельных районах возможен град. Во время  грозы  возможно усиление  ветра до 15-20  м/с. 17-20 июля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха  повысится  на  3-4 градуса.  

 



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