В промежуток времени 9-15 июля на линии соприкосновения c арцахскими войсками Азербайджан нарушил режим прекращения огня более 500 раз, на различных участках передовой линии применив также 82-миллиметровые минометы и станковые автоматические гранатометы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжат уверенно нести боевую вахту.