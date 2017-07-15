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Передовые части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией


В промежуток  времени 9-15 июля на линии соприкосновения  c арцахскими войсками Азербайджан нарушил режим прекращения огня более 500  раз,  на различных участках передовой  линии применив также 82-миллиметровые минометы и станковые автоматические гранатометы.

 Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха владеют оперативно-тактической  ситуацией и продолжат уверенно нести боевую вахту.  

 



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