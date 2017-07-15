Экс-президент Перу Ольянта Умала, приговоренный в четверг вместе с супругой к полутора годам предварительного заключения на время следствия по своему делу, будет отбывать срок в тюрьме Diroes, где сидит еще один бывший глава государства Альберто Фухимори.

Как сообщает Арменпрес, об этом пишет российский сайт РИА Новости.

Ночь на пятницу супружеская пара провела в камере предварительного заключения дворца правосудия в Лиме. Они сами явились туда после оглашения вердикта суда.

По данным следствия, Умала, будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года), мог получать деньги от венесуэльских властей.

В 2015 году прокуратура Перу заявила, что проведет расследование в отношении Эредии по подозрению в причастности к отмыванию финансовых средств. Речь идет о фондах, за счет которых финансировались предвыборные мероприятия самого Умалы.











