Письма Альберта Эйнштейна другу проданы на аукционе за $1,7 млн

Письма одного из величайших физиков ХХ века Альберта Эйнштейна (1879-1955) его другу Мишелю Бессо (1873-1955) проданы на онлайн-аукционе за $1,7 млн. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель аукционного дома Christie's. По ее словам, в 50 письмах "рассматриваются самые важные научные концепции, в том числе вопросы общей теории относительности". Как сообщает Арменпресс, об этом передает передает ТАСС.

Эти письма, относящиеся к периоду с 1903 по 1954 годы, Эйнштейн писал Бессо, с которым был знаком еще со студенческих времен в Цюрихе, а затем работал вместе с ним в швейцарском патентном бюро.