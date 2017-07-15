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Министр иностранных дел Армении посетит Минск


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17 июля посетит Минск с целью участия  в  заседании совета  министров ИД стран ОДКБ.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.

 



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