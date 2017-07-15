На заседании совета ЕАЭС обсуждались вопросы национальных и международных водительских прав стран-участниц

Делегация во главе с министром международной экономической интеграции и реформ, вице-премьером РА Ваче Габриеляном 13 июля участвовала в очередном заседании совета ЕАЭС в Москве.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, на заседании в числе других проблем обсуждались и вопрос создания ЗСТ между Ираном и странами ЕАЭС.

В ходе заседания член коллегии ЕАЭС министр Карине Минасян представила ряд вопросов, считающихся ограничительными – в том числе проблемы отсутствия взаимного признания национальных и международных водительских удостоверений, взаимного признания электронной подписи, таможенных пунктов и др.

В результате обсуждения Совет поручил коллегии ЕАК включить указанные вопросы в список официальных ограничений.

На этом основании коллегия ЕАК должна разработать дорожную карту, которую представит межправительственному совету.