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На заседании совета ЕАЭС обсуждались вопросы национальных и международных водительских прав стран-участниц


Делегация  во главе  с министром международной экономической  интеграции и реформ, вице-премьером РА Ваче  Габриеляном 13 июля  участвовала в  очередном заседании совета ЕАЭС в Москве.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, на заседании в числе  других проблем обсуждались и вопрос создания  ЗСТ между  Ираном и странами ЕАЭС.

В ходе  заседания член коллегии ЕАЭС министр Карине Минасян представила ряд вопросов, считающихся ограничительными – в  том числе  проблемы отсутствия взаимного признания национальных и международных водительских удостоверений, взаимного признания электронной  подписи, таможенных пунктов и др.

В результате  обсуждения  Совет поручил коллегии ЕАК включить указанные вопросы в  список  официальных ограничений.

На этом основании коллегия  ЕАК должна разработать дорожную карту, которую представит межправительственному  совету. 

 



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