И не думаю возвращаться в тюрьму – Нишанян обещал рассказать о случившемся в подробностях

Представитель стамбульской интеллигенции, языковед Севан Нишанян обещал рассказать о побеге из тюрьмы в подробностях – когда настанет время. Как передает Арменпресс, об этом он говорил в беседе с HaberTurk.

Турецкий журналист, сумевший связаться с Нишаняном, спросил, разрешили ли ему выходить из тюрьмы, на что тот ответил: «Не хочу говорить на эту тему. Пока рано говорить, как это было сделано. Но пусть никто не сомневается: когда настанет время, я расскажу об этом во всех деталях».

На вопрос, почему он решил так поступить, Нишанян, сидевший за решеткой с 2014г., ответил: «Я подумал, что 3,5 лет вполне хватит, пора вздохнуть свободно. Вот и все. Решил воспользоваться недостатками и выйти с подконтрольной государству территории».

С Нишаняном по телефону связалась и турецкая «Доган». «Был в тюрьме, а теперь нет. Возвращаться и не думаю», - сказал Нишанян. На вопрос, в Турции ли он сейчас или за ее пределами, Нишанян сказал: «Даже не знаю, где я. Дай бог и другим жертвам насилия».

Проживающий в Стамбуле лингвист Севан Нишанян, который находился в тюрьме с 2014 года и осужден на 17 лет, сбежал из тюрьмы. Как сообщает Арменпресс, об этом пишут турецкие СМИ.

Утром 14 июля Нишанян с разрешением вышел из тюрьмы Фочи открытого режима и вечером не вернулся туда.

Он написал в Твиттере и Фейсбуке, что птичка улетела.

Севан Нишанян был арестован за то, что в собственном саду в измирском селе Сириндже начал «незаконное» строительство. Турецкие СМИ ранее объявляли, что арест Нишанян – это сфабрикованное властями дело, потому что он не раз выступал с публичной критикой турецкого правительства. С призывом освободить Нишаняна выступали многие, отмечая, что истинная причина его ареста состоит лишь в том, что он осмелился критиковать официальную историю Турции, издав книгу «Неправильная республика».