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И не думаю возвращаться в тюрьму – Нишанян обещал рассказать о случившемся в подробностях


Представитель стамбульской  интеллигенции, языковед Севан Нишанян обещал рассказать о побеге из тюрьмы в  подробностях – когда настанет время. Как  передает Арменпресс, об этом он говорил в  беседе с HaberTurk.

Турецкий  журналист, сумевший  связаться с Нишаняном, спросил, разрешили ли ему  выходить из тюрьмы, на что тот ответил: «Не  хочу  говорить на  эту  тему. Пока рано говорить, как  это было сделано. Но пусть никто не  сомневается: когда  настанет время, я  расскажу об этом во всех деталях».

На вопрос, почему  он решил так  поступить, Нишанян, сидевший  за решеткой  с 2014г., ответил: «Я подумал, что 3,5 лет вполне  хватит, пора вздохнуть свободно. Вот и все. Решил воспользоваться недостатками и выйти с подконтрольной государству территории».

С Нишаняном по телефону  связалась и  турецкая «Доган». «Был в  тюрьме, а  теперь нет. Возвращаться и не  думаю», - сказал Нишанян. На вопрос, в Турции ли он сейчас или за ее  пределами, Нишанян сказал: «Даже не  знаю, где я. Дай бог и другим жертвам насилия».

 

Проживающий в Стамбуле лингвист Севан Нишанян, который находился в тюрьме с 2014 года и осужден на 17 лет, сбежал из тюрьмы. Как сообщает Арменпресс, об этом пишут турецкие СМИ.

Утром 14 июля Нишанян с разрешением вышел из тюрьмы Фочи открытого режима и вечером не вернулся туда.

Он написал в Твиттере и Фейсбуке, что птичка улетела.

 

 

Севан Нишанян был арестован за то, что в собственном саду  в измирском селе Сириндже начал «незаконное» строительство. Турецкие  СМИ ранее объявляли, что арест Нишанян – это сфабрикованное властями дело, потому  что он не  раз выступал с публичной  критикой турецкого правительства. С призывом освободить Нишаняна  выступали многие, отмечая, что истинная  причина его ареста состоит лишь в  том, что он осмелился критиковать официальную историю Турции, издав книгу  «Неправильная  республика».

 



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