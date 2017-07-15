Поединок Абрахам-Юбенк состоится 15 июля

Поединок экс-чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе Артура Абрахама начнется 15 июля после полуночи.

Как передает Арменпресс, первый бой 37-летнего Абрахама (46-5-0, 30 нокаутов) состоится в Лондоне.

Его соперник – 27-летний Крис Юбеннк-мл. (24-1-0, 19 нокаутов).

Это будет поединок на звание чемпиона мира по версии WBO.

14 июля состоялось взвешивание: вес Абрахама 75,9 кг, вес Юбенка - 75,8 кг.