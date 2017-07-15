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Поединок Абрахам-Юбенк состоится 15 июля


Поединок экс-чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе Артура Абрахама начнется 15 июля после  полуночи.

Как  передает Арменпресс, первый бой 37-летнего  Абрахама (46-5-0, 30 нокаутов) состоится  в  Лондоне.

Его соперник – 27-летний Крис Юбеннк-мл. (24-1-0, 19 нокаутов).

Это будет поединок  на  звание чемпиона мира по версии WBO.

14 июля состоялось взвешивание: вес Абрахама 75,9 кг, вес Юбенка - 75,8 кг.

 



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