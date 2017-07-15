Федерер – в финале Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал Уимблдона.

Как передает Арменпресс, в полуфинале он встречался с чехом Томашем Бердихом. Игра длилась 2 часа 22 минуты и завершилась победой Федерера со счетом 7:6(4), 7:6(4), 6:4.

В другом полуфинале победил Марин Чилич. Финал состоится 18 июля.