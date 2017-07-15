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Федерер – в финале Уимблдона


Швейцарский  теннисист Роджер Федерер вышел в  финал Уимблдона.

Как передает Арменпресс, в  полуфинале  он встречался с чехом Томашем Бердихом. Игра длилась 2 часа  22 минуты  и завершилась победой  Федерера со счетом 7:6(4), 7:6(4), 6:4.

В другом полуфинале  победил Марин Чилич. Финал состоится 18 июля.

 



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