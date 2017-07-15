Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июль

Сборная по баскетболу стартовала на первенстве Европы с поражением


Юношеская сборная  Армении по баскетболу (до 20 лет)  стартовала на  первенстве  Европы,  проиграв сборной  Финляндии.

Как  передает Арменпресс, в  стартовой  игре дивизиона  В наша сборная  уступила сборной  Финляндии со счетом 69-95.

15 июля  в 19:15 (время ереванское) начнется игра  со сборной  Беларуси.



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