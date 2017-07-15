Сборная по баскетболу стартовала на первенстве Европы с поражением

Юношеская сборная Армении по баскетболу (до 20 лет) стартовала на первенстве Европы, проиграв сборной Финляндии.

Как передает Арменпресс, в стартовой игре дивизиона В наша сборная уступила сборной Финляндии со счетом 69-95.

15 июля в 19:15 (время ереванское) начнется игра со сборной Беларуси.