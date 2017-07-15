СМИ: в Шотландии на продажу выставили остров

Остров в Шотландии площадью более 1,8 тысячи гектаров выставлен на продажу за 4,25 миллиона фунтов стерлингов (5,56 миллиона долларов), сообщает издание Telegraph.



По данным газеты, остров Алва является вторым по величине в составе архипелага Внутренние Гебридские острова. Его площадь составляет порядка 1854,67 гектаров, длина — 12,07 километра, ширина — 4,02 километра. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Как сообщается, остров выставлен на продажу впервые за 70 лет. На нем расположен построенный в 1950-х годах особняк, церковь, ресторан, а также еще восемь объектов недвижимости.