Европейские индексы - 14-07-17

МОСКВА, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.08% и составил 12631.72 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.00% и составил 5235.31 пункта, британский FTSE снизился на 0.47% и составил 7378.39 пункта, российский MICEX вырос на 0.04% и составил 1960.69 пункта, а RTSI вырос на 1.44% и составил 1043.90 пункта.