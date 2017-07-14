Путин рассказал, что считает главным лидерским качеством

Президент РФ Владимир Путин считает порядочность главным лидерским качеством в современном мире передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

"Порядочностью. На это накладывается все остальное. Если этого базиса, фундамента нет, все остальное бессмысленно", — сказал он на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Так президент РФ ответил на вопрос, какие ключевые качества, по его мнению, должны быть присущи лидеру в условиях современного мира.

Вместе с тем, Путин отметил, что этого недостаточно, так как лидеру необходим и профессионализм и современные знания.

", — добавил глава российского государства.