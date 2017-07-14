В результате инцидента в египетском городе Хургада пострадали двое граждан Армении

По предварительным данным, двое граждан Армении пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада.

«По предварительным данным посольства Армении в Египте, в результате инцидента в Хургаде пострадали двое граждан Армении», - как сообщает Арменпресс, написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян в Твиттере.

По меньшей мере шесть туристов были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада. СМИ сообщают о двух погибших - гражданах Украины.

Об атаке в курортном городе Хургаде на Красном море сообщило МВД Египта. По официальным данным, по меньшей мере шесть женщин ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Нападавший задержан, его допрашивают, чтобы выяснить его мотивы. По некоторым данным, он проник на туристический пляж, проплыв по морю со стороны общественного пляжа.