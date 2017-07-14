На пляже в Хургаде совершено нападение на туристов

По меньшей мере шесть туристов были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на русскую службу Би-Би-Си, по данным российского консульства, среди пострадавших - гражданка России. СМИ сообщают о двух погибших - гражданах Украины.

Об атаке в курортном городе Хургаде на Красном море сообщило МВД Египта. По официальным данным, по меньшей мере шесть женщин ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Агентство Рейтер, ссылаясь на полицию и источники в службах безопасности, сообщает, что в результате нападения погибли два украинских туриста. Еще четыре человека ранены. Ассошиэйтед пресс сообщает, что среди раненых также трое граждан Сербии и гражданин Польши.

Нападавший задержан, его допрашивают, чтобы выяснить его мотивы. По некоторым данным, он проник на туристический пляж, проплыв по морю со стороны общественного пляжа.