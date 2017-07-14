Состоялись консультации между МИД Армении и России по правам человека

В Ереване 14 июля состоялись консультации между МИД Армении и России, которые были посвящены сотрудничеству двух государств в рамках международных организаций по правам человека.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, с армянской стороны делегации возглавлял начальник Департамента международных организаций МИД Ваграм Кажоян, а с российской стороны – начальник Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Анатолий Викторов.

В ходе консультаций был обсужден весь круг представляющих взаимный интерес вопросов во Втором комитете Генеральной ассамблеи ООН и Совете по правам человека.

В конце консультаций делегацию МИД РФ принял замминистра иностранных дел Армении Ашот Овакимян.