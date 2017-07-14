У нас достаточно вооружения для ликвидации опасности, которая угрожает Нагорному Карабаху или Республике Армения: президент Армении

Право народа Нагорного Карабаха на самоопределение является правом свыше, предусмотренным законодательством международных структур, принятым международным правом принципом и должно быть реализовано. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал президент, Верховный главнокомандующий ВС Армении Серж Саргсян в интервью передаче «Р-Эволюция» телекомпании «Армения».

«Что может гарантировать продолжительность любого решения или какие гарантии могут быть тому, что если будет политическое решение, то условия будут соблюдены.

Я многократно говорил и сейчас повторяю: гарантия номер один – иметь собственные боеспособные Вооруженные силы. Это гарантия номер один, самая лучшая гарантия. У нас достаточно оружия, чтобы используя боевые способности нашего войска dlq ликвидации опасности, которая угрожает Нагорному Карабаху или Республике Армения.

Тот, кто считает, что «Искандер» имеет только моральное или психологическое значение, он даже не знает, что такое «Искандер». Когда узнает, поймет, какая разрушительная сила у этого оружия», - заявил Саргсян.