Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-07-17
ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 июля, курс доллара США сократился на 0.02 драмa и составил 478.88 драм. Курс евро вырос на 0.79 драмa и составил 546.64 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 8.02 драм. Курс британского фунта вырос на 1.93 драмa и составил 620.72 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота выросла на 0.76 драмa и составила 18766.61 драм. Цена серебра выросла на 1.84 драмa и составила 245.57 драм. Цена платины сократилась на 77.57 драмa и составила 14072.26 драм.
09:03, 14.07.2017
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