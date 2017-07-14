Азиатские индексы - 14-07-17

ТОКИО, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 20118.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.39% и составил 1625.48 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.13% и составил 3222.42 пункта, а HANG SENG вырос на 0.16% и составил 26389.23 пункта.