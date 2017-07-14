Состоялось рабочее заседание “Аналитического совета” Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям

Члены “Аналитического совета” Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям под председательством Армен Ашотяна 14 июля провели очередное рабочее заседание и обсудили “Порядок работы “Аналитического совета” Постоянной комиссии НС по внешним связям”, которым определяются правовые основы деятельности группы, ее цели, задачи, структура и функции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в числе повесточных вопросов заседания также механизмы реализации и содержание парламентской дипломатии.

А.Ашотян представил актуальные процессы и программы парламентской дипломатии.

Обсуждены и определены темы и направления намечаемых парламентских слушаний.