Болгарское досье Азербайджана: попытки посла Азербайджана воспрепятствовать проведению мероприятия AGBU в Болгарии потерпели крах

Посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова вмешивается во внутренние дела Софии, пытаясь препятствовать проектам организаций, которые ведут законную деятельность в Болгарии.

Посол обратилась к министру экономики Болгарии воспрепятствовать проведению мероприятия, которое было организовано болгарским филиалом Всеобщего армянского благотворительного союза (AGBU). Этот шаг азербайджанского дипломата очень удивил болгарских политиков, так как посол пыталась таким образом вмешаться во внутренние дела страны, так как AGBU ведет законную деятельность и членами союза являются граждане Болгарии.

Как передает Арменпресс, основываясь на собственное исследование документов, выложенных в открытом доступе в сети группой Anonymous Bulgaria, состоявшаяся в мае 2017 года переписка содержит интересные подробности.

В одном из докладов в МИД Азербайджана Гурбанова сообщает, что на встрече 17 мая 2017 года с министром экономики Болгарии Эмилем Караниколовым она упомянула, что филиал AGBU в Болгарии 20 июня в 17:30 в Общественном доме Армении в Софии организует мероприятие «Взгляд на Карабах: история и фотографии». Посол выразила недовольство тем фактом, что в мероприятии также примет участие гражданин Болгарии, президент Пловдивской молодежной организации AGBU, Айк Карапетян, который посетил Арцах.

«Во время мероприятия Айк Карапетян поделится своими впечатлениями от поездки в Карабах. Обращаем ваше внимание на то, что Карапетян является членом совета по вопросам национальной и интеграционной политики муниципалитета Пловдива», - сказала посол Азербайджана болгарскому министру.

Гурбанова попросила министра экономики Болгарии выступить посредником, чтобы правительство отменило мероприятие.

Министр выслушал посла Азербайджана и, не выразив конкретной позиции, пообещал изучить ситуацию и принять меры (борьба посла Азербайджана с целью ограничить и помешать деятельности болгарских армян посредством незаконных действий и явных нарушений прав человека снова не дала никаких результатов).

Таким образом, посол Азербайджана настолько потеряла связь с реальностью, что попросила болгарское правительство ограничить законную деятельность своих граждан. Неужели азербайджанский дипломат забыла важный факт: дипломатическое представительство не вправе вмешиваться во внутренние дела принимающей страны?

Армянская община Болгарии имеет очень долгую историю, она состоит как из традиционной армянской диаспоры (армяне, которые поселились там до, а также в результате Геноцида), так и армян, которые переехали туда из Республики Армения.

Арменпресс свяжется со штаб-квартирой AGBU в Болгарии, чтобы выяснить, повлияли ли какие-либо незаконные действия дипломатического представительства Азербайджана на их деятельность.