Азербайджанская акция протеста в Праге провалилась

Получивший разрешение на демонстрацию за пределами посольства Армении в Чехии малочисленный митинг азербайджанской молодежи вскоре после начала завершился в результате контр-протеста.

Азербайджанских протестующих встретили сотрудники посольства Армении и представители армянской общины Чехии с флагами Армении, Арцаха и Чехии, громкими национально-патриотическими песнями и плакатами, в которых говорилось: «Скрываться за человеческими щитами безнравственно», «Остановите агрессора Алиева», «Нагорный Карабах - это свободное государство», а также оценка известного депутата Европарламента Элены Теохарус «Азербайджан не только нарушил режим прекращения огня, но и использовал своих гражданских лиц в качестве человеческого щита» и другие.

В течение одного часа, который был предоставлен азербайджанцам, они получили возможность послушать национальные песни, посвященные армянским солдатам, вооруженным силам Армении, командующему Андранику Озаняну, а также произведения Арама Хачатуряна и группы System of a Down: как говорится, на любой вкус.

Как сообщает Арменпресс, комментируя митинг сайту и журналу orer.eu, посол Армении в Чехии Тигран Сейранян сказал: «Согласно нашей информации, азербайджанцы, проживающие в Чехии, скорее всего, организовали этот небольшой протест у посольства Армении по приказу Баку. Азербайджан должен понимать, что проведение протестов вокруг выдуманных вопросов ни к чему не приведет. Было бы эффективнее, если бы они реализовали достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге соглашения вокруг формирования атмосферы доверия, которые были достигнуты при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армянская сторона неоднократно осуждала действия азербайджанских военных по использованию своих гражданских лиц в качестве человеческого щита. В результате координированных действий армянской общины Чешской Республики провокация азербайджанцев по сути провалилась».

В ближайшие дни Азербайджан попытается манипулировать смертями среди гражданского населения и будет организовывать акции протеста в разных столицах около дипломатических миссий Армении.

Реальность такова, что до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован, единственный способ в настоящее время исключить возможность потерь с обеих сторон и подобных ситуаций заключается в установке и использовании механизмов контроля за нарушениями режима прекращения огня, которые отвергает Азербайджан.

Именно по этой причине сопредседатели Минской группы, выражая свою обеспокоенность в связи с гражданскими смертями, напомнили, что не может быть военного пути решения проблемы, и необходимо вернуться на стол переговоров.