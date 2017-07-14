На территории Армении ожидается высокий тепловой фон: есть высокий риск возникновения пожара

С 17-19 июля на территории Армении ожидается высокий тепловой фон, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 38 до 39 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 5-7 градусов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на территории Армении 15-го июля в вечерние часы в большинстве регионов, 16-го в северных частях ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах возможен град. С 17-19 ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градуса.

В городе Ереван с 15-16 июля в вечерние часы в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. С 17-19 ожидается погода без осадков.