Главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции проведут встречу в Баку

Очередная встреча министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции Михаила Джанелидзе, Эльмара Мамедъярова и Мевлута Чавушоглу состоится 18−19 июля, в Баку.

Как информирует Арменпрес, об этом сообщают грузинские и азербайджанские СМИ.

“Пока составляется программа встречи трех министров. Возможны и некоторые изменения”- подчеркивают СМИ.

Предполагается, что главы МИД трех стран обсудят текущие вопросы региональной повестки, трехстороннее сотрудничество, а также реализуемые тремя странами проекты.