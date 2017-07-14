Интернет-ресурсы МИД России подверглись хакерской атаке

Электронная почта МИД России подверглась мощной хакерской атаке. Как сообщает Арменпрес, об этом пишет российский информационный сайт finanz.ru цитируя слова официалного представителя МИД России в ходе проведенного сегодня брифинга.

“Электронная почта МИД России подверглась широкомасштабной хакерской атаке. В ходе расследования стало известно, что в первой половине 29 июня в адрес пользователей домена mid.ru в массовом порядке были отправлены сообщения. После этой широкомасштабной хакерской диверсии МИД России для защиты своих интернет-ресурсов принял ряд дополнительных мер безопасности”- подчеркнула Захарова.