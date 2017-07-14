В Генуе на выставке арестовали поддельные работы Модильяни

Итальянская полиция конфисковала 21 произведение Амедео Модильяни, выставленные в Палаццо Дукале (Герцогском дворце) Генуи, одной из центральных выставочных площадок этого портового города. Как сообщает в пятницу агентство ANSA, предполагается, что эти работы - поддельные.

Итальянская прокуратура начала расследование еще в конце мая, когда сигнал поступил от тосканского коллекционера Карло Пепи, который сослался на суждение известного искусствоведа Марка Рестеллини. Как утверждает специалист, все фальшивки хорошо известны и по ним имеется вся документация и научные доказательства. По его словам, речь идет о трети выставленных на экспозиции работ, прибывших из разных зарубежных музеев и частных европейских и американских коллекций, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как уточняет ANSA, расследование открыто в отношении трех человек, чьи имена не уточняются. Дирекция музея объявила о досрочном закрытии выставки. Она была открыта 16 марта и продолжала работу даже после разразившегося скандала.