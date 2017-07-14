В этом году по показателю международной конкурентоспособности Армения занимает 79-е место. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 14-го июля рассказал директор компании «И-ВИ Консалтинг» Манук Хергнян.

«В рейтинговые таблицы международной конкурентоспособности Армения включена с 2005 года: тогда наша страна была на 81-м месте. Спустя 10 лет она на 79-м месте. За эти годы рейтинговые показатели сна чала опустились, затем снова выросли. Естественно, что прогрессируют и остальные страны. По некоторым показателям в Армении наблюдается рост, однако этого недостаточно для значимого скачка вперед, и в 2017 году Армения оказалась на 79-м месте, опередив свой предыдущий показатель на 3 пункта», - сказал директор компании «И-ВИ Консалтинг» Манук Хергнян.

По его словам, для выведения оценки по показателю международной конкурентоспособности оценивается 110 факторов.

«Положительные сдвиги констатированы в институтах, эффективности рынка, инновациях и усовершенствовании бизнеса. Основные недостатки связаны с долговым бременем, качеством образования, коммерциализацией»,- сказал директор компании «И-ВИ Консалтинг» Манук Хергнян.