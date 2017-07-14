«Генрих Мхитарян раскрывает место Армении на карте»: Marca
Известная испанская газета Marca комментирует тему капитана сборной Армении по футболу и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.
Как передает «Арменпресс», испанская газета Marca назвала свою статью, посвященную ему, «Генрих Мхитарян раскрывает место Армении на карте». Газета рассказал о роли Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед», о месте его голов для команды в играх Европейской лиги.Как пишет Marca, Генрих Мхитарян может претендовать на звание лучшего футболиста Европейской лиги.
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