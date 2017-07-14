Цель сбора подписей в Европе – привлечение участия ЕС и прочих европейских структур к жизни народа Арцаха. Сбор подписей стартовал 7 июня, на данный момент собрано 2 тысячи подписей. В данном мероприятии приняли участие около 60 общественно-гражданских деятелей, депутаты Европарламента. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 14-го июля рассказали Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян, Координатор федерации армянских организаций Бельгии Шахнур Минасян руководитель европейского представительства ВАБС Никола Давитян и др.

Представители Всеобщего армянского благотворительного союза (AGBU) в ходе созванной сегодня пресс-конференции представили организованные европейским офисом AGBU акцию и сбор подписей.

Напомним, AGBU призывает Евросоюз и европейские гуманитарные организации принять участие в жизни народа Арцаха .

Глава европейского офиса AGBU Никола Давитян в беседе с журналистами представил детали программы «Европа во имя Арцаха», отметив, что их целью является способствовать содействию европейских структур и организаций народу Арцаха.

Он напомнил, что ЕС со всеми непризнанными республиками работает по программе «Вовлечение без признания», и, если общеевропейские структуры не будут представлены в НКР, то они не смогут проводить мониторинг.

«Это гражданская инициатива, и европейцы действительно могут помочь Арцаху», – отметил Н. Давитян.

Координатор федерации армянских организаций Бельгии Шахнур Минасян в свою очередь отметил, что сбор подписей стартовал 7 июня, на данный момент собрано 2 тысячи подписей. В данном мероприятии приняли участие около 60 общественно-гражданских деятелей, депутаты Европарламента.

«Вовлеченность Европы в Арцахе на сегодняшний день почти равна нулю. Цель данной инициативы – вовлечение европейских НПО в Арцахе, обеспечение их сотрудничества с общественными организациями НКР. Мы хотим понять, что можем сделать, хотя бы по части визитов и обмена информацией.

Предполагается также и финансовая поддержка, хотя основной целью, конечно, это не является. Если есть соответствующие европейские фонды, которые предоставляют финансовую поддержку непризнанным республикам (а таковые есть), то они оказывают поддержку Северному Кипру, Абхазии, Приднестровью и другим непризнанным республикам. Между тем, Арцах не получает от них никакого содействия», – отметил он.

Ш. Минасян также сообщил, что результаты сбора подписей и акции будут подытожены осенью сего года, однако данное мероприятие будет носить продолжительный характер. Планируется, что в рамках темы поддержки Арцаха в Европарламенте будет организована конференция.