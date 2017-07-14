Пропавшую в Турции российскую семью задержали при попытке попасть в Сирию

Жители Саратовской области Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари задержаны в Турции при попытке попасть в Сирию по поддельным документам. Как передает Арменпресс, об этом сообщает RT со ссылкой на родственников россиянки



Ранее исполняющий обязанности пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипломаты обратились в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Уханова, ее дочери и гражданский муж на территории страны.

Как рассказал телеканалу бывший свекор Светланы Валерий Уханов, в середине июня его сноха с гражданским мужем и двумя детьми поехали на отдых в Анкару, где живет ее двоюродная сестра. Он отметил, что девушка приняла ислам и увлеклась его радикальными течениями, это и привело к разрыву отношений с его сыном.

"Через некоторое время его сыну Сергею удалось выяснить, что Светлану задержали при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, оттуда выдворили в Стамбул. Из Стамбула Светлана с Евгением и дочерьми якобы попыталась выехать в Азербайджан", — уточняет телеканал.