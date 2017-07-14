Трамп заявил об укреплении связей США с Францией по итогам встречи с Макроном

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил об укреплении связей между его страной и Францией после состоявшейся днем ранее в Париже встречи с президентом Эмманюэлем Макроном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Прекрасный вечер с президентом Макроном и госпожой Макрон, - написал Трамп. - Поднялись на Эйфелеву башню, чтобы поужинать. Отношения с Францией прочнее, чем когда- либо".

Вместе с этой записью Трамп поместил в Twitter фотографию, на которой президенты с супругами запечатлены на фоне панорамы Парижа в ресторане на Эйфелевой башне.

Во время визита Трампа в Париж в четверг лидеры Франции и США обсудили кризис на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.



