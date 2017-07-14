Принадлежавший Трампу набор клюшек для гольфа продан на аукционе за почти $30 тыс.

Набор принадлежавших нынешнему американскому президенту Дональду Трампу клюшек для игры в гольф ушел в США с молотка за $29,7 тыс. Об этом сообщили представители базирующегося в Бостоне (штат Массачусетс) аукционного дома RR Auction, устраивавшего торги.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, новый обладатель клюшек пожелал остаться неизвестным. В RR Auction подчеркнули, что они довольны вырученной суммой, однако местные СМИ указывают, что итоговый результат вряд ли можно назвать впечатляющим. Минимальная оценочная стоимость проданного спортинвентаря составляла $30 тыс.

Речь идет о наборе из более чем 10 именных клюшек производства компании TaylorMade. Трамп владел ими более 10 лет назад. Бизнесмен использовал их при игре в принадлежащем ему гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). TaylorMade специально изготовила клюшки лично для Трампа, на каждой из них выгравировано его имя.

Впоследствии миллиардер подарил комплект Эндрю Ломбардо, который с 2004 по 2008 годы работал у Трампа в качестве кедди (так называются помощники игрока в гольф, в обязанности которых входит перенос спортивного инвентаря).



