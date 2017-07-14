Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает важным правильный прогноз профессий будущего, что поможет избежать безработицы

Четвертая промышленная революция сегодня является одной из самых актуальных тем, обсуждаемых на глобальных площадках. Как передает «Арменпресс», об этом на презентации доклада по Национальной конкурентоспособности Армении 14-го июля сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян. По его словам, сформировалась хорошая традиция обсуждать аналитические данные исследовательских центров по различным вопросам социально-экономической жизни Армении и находить в обсуждениях правильные формулы для обеспечения прогресса.

«Мы открыты для глобальных развитий, для нас крайне актуально сформулировать и понять наше участие в подобных процессах, понять – какое влияние окажет четвертая промышленная революция на нашу жизнь, как мы должны противостоять новым вызовам и максимально воспользоваться предоставленными возможностями»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, представленный доклад является довольно интересным, самое интересное, что в нем обозначены как возможности, так и риски.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает важным правильный выбор профессии, что поможет избежать безработицы.

«Есть необходимсть в приобретении новых знаний и навыков, именно поэтому важно правильно спрогнозировать и выбрать профессии будущего, чтобы подготовить наших граждан, начиная с сегодняшнего дня. Правильный выбор профессии поможет избежать безработицы. Это потребует от нас скоординированного подхода, в этом вопросе на передовой – система образования. Четвертая промышленная революция принесет с собой необходимость применения неклассических механизмов разработки стратегии. Как сказано в докладе – создай многообразие, сделай выбор и умножь его»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, быстрая адаптация Армении к новым вызовам позволит ей взять на себя качественно новую роль как в регионе, так и на глобальных площадках.

сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.