Суд в США расширил круг иммигрантов, на которых не распространяется указ Трампа

Суд в городе Гонолулу штата Гавайи расширил круг близких родственников, на которых не распространяется иммиграционный указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в США лиц из шести стран (Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена). Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на постановление.

По его информации, окружной судья Деррик Уотсон включил в эту категорию бабушек и дедушек, а также внуков, племянников, двоюродных братьев и сестер, которые ранее не считались достаточно близкими родственниками для въезда в страну. Если у претендента есть тетя или дядя в США, он также будет иметь право на въезд.

Это было сделано из соображений "здравого смысла". Ранее в категорию близких родственников в соответствии с трактовкой администрации США входили родители, супруги, дети, в том числе приемные, а также братья и сестры.

30 июня власти штата Гавайи направили в федеральный окружной суд в Гонолулу ходатайство с просьбой разъяснить ряд положений постановления, вынесенного ранее Верховным судом США относительно иммиграционного указа. В частности, власти Гавайев выразили несогласие с трактовкой близких связей и полагали, что наличие родственников из второй группы, а также жениха или невесты тоже должно позволять получить американскую визу. 8 июля Апелляционный суд девятого округа США отказался от разъяснений.

В июне Верховный суд вынес постановление, согласно которому было частично восстановлено действие иммиграционного указа. Суд постановил, что запрет на поездки в США распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США.



