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Банк АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ уже доступен и через терминалы Easy Pay


Банк АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ уже доступен и через терминалы Easy Pay, через которые можно будет осушествлять следующие танзакции:

  • Внесение на счет наличных денег на кредитную карту
  • Внесение на текущий счет наличных денег
  • Пополнение вкладов
  • Погашение кредитов по графику
Как передает «Арменпресс»,  независимо от суммы операции через терминалы Easy Pay, за услуги будет взыматься  сумма в размере 200 драмов.

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