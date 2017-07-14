Банк АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ уже доступен и через терминалы Easy Pay, через которые можно будет осушествлять следующие танзакции:

Внесение на счет наличных денег на кредитную карту

Внесение на текущий счет наличных денег

Пополнение вкладов

Погашение кредитов по графику

Как передает «Арменпресс» , независимо от суммы операции через терминалы Easy Pay, за услуги будет взыматься сумма в размере 200 драмов.