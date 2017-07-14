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Дорога Севан-Мартуни-Гетап открыта в обоих направлениях


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 08:00 14-го июля авария на водопроводном канале около 118-го км на дороге Севан-Мартуни-Гетап устранена, дорога Севан-Мартуни-Гетап открыта в обоих направлениях. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

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