S&P впервые за 25 лет понизил рейтинг Чили

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в четверг понизило суверенный рейтинг Чили с "АА-" до "А+". Оно также изменило прогноз с "негативного" на "стабильный", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Продолжительный слабый экономический рост негативно повлиял на бюджетные доходы, привел к увеличению налогового бремени и подорвал макроэкономический профиль страны", - говорится в сообщении агентства.

Министр финансов республики Родриго Вальдес, в свою очередь, отметил, что S&P впервые понизило рейтинг Чили с момента его присвоения в 1992 году и назвал это "плохой новостью" для страны.

Министр обратил внимание на то, что одной из основных причин снижения бюджетных доходов стали низкие цены на медь - основную статью экспорта Чили. Он также отметил, что, по мнению S&P, республика сможет восстановить прежние темпы развития экономики, и уже в следующем году она вырастет на 2%.



