Конгрессмены США примут участие в акции пострадавших во время избиения охранниками Эрдогана демонстрантов

Конгрессмены США примут участие в акции «Встань во имя свободы слова!» пострадавших во время избиения охранниками Эрдогана демонстрантов. Мероприятие состоится поблизости от места нападения, у транспортного узла Шеридан.

Члены Конгресса США Дана Рохрабахер, Джим Мак-Говерн, Дэйв Тротт и др., поддержат пострадавших от нападения охраны президента Турции Реджепа Эрдогана мирных американских демонстрантов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет Айдата США. Мероприятие в поддержку пострадавших пройдет 19-го июля, с 8:30 до 10:00.

Инцидент произошел 16-го мая, когда мирные армянские, курдские и езидские демонстранты проводили акцию протеста у турецкого посольства в Вашингтоне. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения.



"Мероприятие проводится через месяц после того, как правоохранительные органы Вашингтона выдали 18 ордеров на арест, в том числе десяти телохранителей президента Турции и двух канадцев турецкого происхождения, которые уже арестованы за нападение", - говорится в сообщении.



Полиция США в середине июня выдала ордеры на арест охранников Эрдогана за участие в драке с прокурдскими демонстрантами в центре Вашингтона. Потасовка произошла в середине мая, после того как президент Турции посетил посольство страны в столице США. Эрдоган не согласился с решением полиции США и добавил, что Анкара будет "бороться против этого решения политическими и юридическими методами".

Визит Эрдогана в США состоялся во вторник, 16 мая. В центре Вашингтона произошли столкновения протестующих с сотрудниками службы безопасности турецкого лидера. Пострадало 11 человек, в том числе 1 сотрудник полиции. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших попали в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом. В опубликованном видеоматериале видно, как Эрдоган следил за нападением из автомобиля, а стоявший рядом с ним охранник лично отдавал распоряжения нападавшим.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, Штаты уважают право активистов на мирный протест.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

Инцидент был осужден со стороны Госдепа и госсекретаря США, мэра Вашингтона и др. Ранее стало известно, что по делу о нападении на мирных демонстрантов во время акции протеста по поводу визита Эрдогана в Вашингтоне выдвинуты обвинения в адрес десятков сотрудников безопасности Эрдогана. Двоим гражданам США и двоим гражданам Канады уже выдвинуты обвинения в участии в насильственных действиях и нападении. Двоих граждан США - Синана Нарина из Вирджинии и Эйюпа Йылдырыма из Нью-Джерси, уже задержали. Первый обвиняется в тяжком преступлении, второй – по 2 статьям.

Чиновник из правоохранительных кругов, пожелавший остаться инкогнито, сказал, что полиция выяснила личности 34 из 42 нападавших, и не исключены новые задержания.