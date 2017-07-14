Аронян сыграл вничью с Гири
На проходящем в Женеве III этапе Гран-при ФИДЕ Левон Аронян в седьмом туре сыграл вничью с Анишем Гири (Нидерланды).
13 июля армянский гроссмейстер Левон Аронян проиграл на третьем этапе партии 6-го тура Гран-при ФИДЕ.
Теперь в активе Ароняна 3.5 очка, и он делит 7-14 места в турнирной таблице среди 18 участников, сообщает НОК Армении.14 июля Аронян черными сыграет с россиянином Яном Непомнящим.
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