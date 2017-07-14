В Алеппо готовятся возобновить работу крупнейшей водонасосной станции

Специалисты в Алеппо завершают восстановление крупнейшей на Ближнем Востоке водонасосной станции, возведенной советскими специалистами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Все 14 насосов находятся в исправном состоянии, необходимо устранить лишь мелкие неполадки в обеспечивающем их работу оборудовании", - сообщил журналистам главный инженер станции Ахмад Хамун.

Он отметил, что объект обеспечивает водой около 50 тыс. гектаров пахотных земель на севере Сирии, а также множество городов.

Когда станцию захватили боевики "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России), они направляли воду лишь в подконтрольные им районы, превратив в пустыню тысячи гектаров плодоносившей ранее земли, рассказал Хамун.

Стремительное наступление сирийской армии при поддержке российской авиации в марте предотвратило уничтожение боевиками основного производственного зала, но им удалось взорвать десятки опор электропередачи. Сейчас бригады энергетиков круглосуточно работают, чтобы как можно скорее подвести питание к насосам.



