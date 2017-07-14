В Армении дети, больные фенилкетонурией, нуждаются в спецпитании

В Армении по положению на июль 2017 года есть 90 несовершеннолетних детей, больных фенилкетонурией. Они находятся под наблюдением, проходяят бесплатно обследования и получают бесплатно аминокислотную смесь, однако дети, больные фенилкетонурией, нуждаются в спецпитании, этот вопрос в Армении пока не решен.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала врач-генетик Натела Костандян, которая рассказала о проблемах и лчении этого заболевания.

«Ежегодно в Армении рождается 6-7 детей, больных фенилкетонурией. Лечение всех детей начинается с младенчества. Дети посещают врачей с различной частотой, что необходимо для определения у них количества фенилаланина и коррекции лечения. Всех детей, больных фенилкетонурией, наблюдают в республиканском центре медицинской генетики в МЦ «Мурацан»»,- сказала врач-генетик Натела Костандян.

По ее словам, с 2008 года начаты скриннинговые обследования всех новорожденных на предмет выявления уровня фенилаланина. Среди 90 несовершеннолетних детей, больных фенилкетонурией, 45 родились до 2008 года, т.е., заболевание у них обнаружили с запозданием.

Один из этих детей – Нарек Акопян, который родился в сентябре 2007-го года. Диагноз ему поставили лишь в 8-месячном возрасте, до этого он питался грудным молоком, что было ему противопоказано, и лечение было начато с запозданием.

Фенилкетонурия – наследственное заболевание, при котором отсутствует или недостаточен ферментный набор, обеспечивающий усвоение аминокислоты фенилаланина – составной части ряда белков. Неусвоенный фенилаланин оказывает в организме влияние, поражающее всю нервную систему. Болезнь наследуется по рецессивному признаку, когда или оба родителя являются здоровыми носителями гена фенилкетонурии, или же один з них – носитель, а второй болен. В первом случае вероятность рождения больного ребенка равна 25%, во втором – 50%. При неполноценном лечении больные дети страдают слабоумием, нарушениями поведения, отставанием в речевом развитии, и эти признаки с трудом подлежат восстановлению. Лечение продолжается в течение всей жизни, поскольку высдоровление от этой генетической патологии невозможно.

«Дети, больные фенилкетонурией, должны придерживаться строго безбелковой или малобелковой диеты, ограничения настолько строгие, что дети остаются голодными. Для обеспечения роста, что требует набора определенных аминокислот, этим детям выделяется государством бесплатная смесь с надлежащим составом. В развитых странах есть особо разработанные продукты питания с малобелковым составом. К сожалению, в Армении мы их не имеем: есть всего лишь один вид макаронных изделий, чего недостаточно. Эти продукты питания стоят дорого, если даже они есть в магазинах, родители не в состоянии их покупать. По этой причине мы не ввозим эти продукты, поскольку они продаются с трудом»,- сказала врач-генетик Натела Костандян.по ее словам, другая проблема – эти дети не могут посещать детские сады, где они питаются с общего стола, и вскоре их состояние резко ухудшается.

Мать Нарека Нелли Асратян рассказывает, что ее ребенок ест только растительную пищу, он не ест ни молочных продуктов, ни мясных, ни орехов. Белок отсутствует только в кофе и чае. «В Армении мы можем купить только особые макароны российского производства, и то – лишь в диетических отделах нескольких супермаркетов. Печенье и муку без белка мы привозим из Грузии или РФ, по очень дорогой цене»,-сказала Нелли Асратян и добавила, что хотела бы, чтобы в Армении был хотя бы 1 магазин, где продавали бы особое питание для больных детей.

Как сказала врач-генетик Натела Костандян, проблема не только в снабжении этими продуктами, но и в оказании помощи родителям, чтобы они могли покупать дорогие продукты питания, поскольку четкая диета решает все проблемы таких детей.

Как сказала Нелли Асратян, с получаемым от государства набором аминокислот проблем почти нет, задержек не бывает. «Однако конкурс каждый год выигрывает другая компания-поставщик, состав препарата меняется, пока ребенок привыкает к новому вкусу, появляется другой препарат. Часто ребенок отказывается от нового вкуса»,- сказала Нелли Асратян.

По ее словам, нет также маркировок с указанием противопоказанности для больных с фенилкетонурией: таковая есть лишь на жвачке, и это тоже является проблемой.

Анна Григорян