Европейские индексы - 13-07-17

МОСКВА, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.12% и составил 12641.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.25% и составил 5235.40 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7413.44 пункта, российский MICEX вырос на 0.28% и составил 1959.91 пункта, а RTSI вырос на 0.44% и составил 1029.04 пункта.