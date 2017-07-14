Европейские индексы - 13-07-17
МОСКВА, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.12% и составил 12641.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.25% и составил 5235.40 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7413.44 пункта, российский MICEX вырос на 0.28% и составил 1959.91 пункта, а RTSI вырос на 0.44% и составил 1029.04 пункта.
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
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