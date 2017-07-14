Предстоящие новости:14.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 14-го июля, состоится пресс-конференция сопредседателя Совета по координации армянских организаций Франции, члена Бюро АРФД Мурада Папазяна.

В Центре «Тумо» состоится презентация и обсуждения доклада национальной конкуренции Армении за 2017 год.

Сегодня, 14-го июля, состоится круглый стол на тему «Здравоохранение в УИУ: опыт Армении и Грузии», совместно с Международной организацией по тюремным реформам «Институт гражданского общества».

Сегодня, 14-го июля, состоится пресс-конференция на тему «Качество питания и условия хранения пищи в УИУ».

В ВАБС состоится представление сбора подписей ВАБС с призывом к ЕС и Европейским гуманитарным организациям принять участие в жизни народа Арцаха. Будут присутствовать Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян, руководитель армянского представительства ВАБС Далар Казанчян и др.

В Оздоровительном комплексе «Дилижан» состоится подведение итогов программы «Аксес».

Сегодня, 14-го июля, состоится пресс-конференция посвященная конкурсу «Национальные таразы».

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