Президент Армении Серж Саргсян принял участие в подведении итогов общественных обсуждений вокруг программ «Наблюдательный пункт», «Честь имею» и «Это я»

Президент Республики Армения, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Серж Саргсян 13 июля в дилижанской здравнице министерства обороны республики «Горная Армения» принял участие в подведении итогов общественных обсуждений вокруг программ «Наблюдательный пункт», «Честь имею» и «Это я». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Министры обороны, образования и науки РА, организаторы общественных обсуждений, курсанты Военного института им. Вазгена Саргсяна, приглашенные на обсуждение студенты ряда вузов и командиры воинских частей обменялись мнениями касательно итогов общественных обсуждений, представили свои предложения и точки зрения.

Президент Армении поблагодарил всех участников обсуждения и подчеркнул, что представленные программы и ход общественных обсуждений вокруг них доказывают последовательную реализацию политики укрепления и развития ВС РА.

Программы «Наблюдательный пункт», «Честь имею» и «Это я», по словам президента, призваны творчески решить существующие проблемы, которые не являются новыми, но новой и уместной является часть предлагаемых решений.

Президент при этом с удовлетворением констатировал, что в полученных от представителей разных слоев общества мнениях и оценках доминирует положительный подход.

Президент Серж Саргсян подчеркнул: никто и не утверждает, что представленные программы являются совершенными и в них учтены все детали. Однако, по его словам, полученные по итогам широких общественных обсуждений предложения улучшат эти программы, а об окончательном заключении можно будет говорить после их испытания на практике.

По завершении встречи глава государства дал ряд поручений главам Минобороны и Минобрнауки РА.

«Конечно, нет никаких сомнений в том, что наша армия с каждым днем усиливается. Приобретаются новые виды оружия, вооружений», – заявил президент Армении Серж Саргсян.

Президент Армении поблагодарил всех участников обсуждения и подчеркнул, что представленные программы и ход общественных обсуждений вокруг них доказывают последовательную реализацию политики укрепления и развития ВС РА.

«Сегодня оснащенность и снаряжение наших вооруженных сил находятся на должном уровне, этого достаточно для решения всех тех военных задач, которые могут быть поставлены перед армией», – приводит слова Сержа Саргсяна пресс-служба главы государства.

При этом Серж Саргсян рассказал, что он имел в виду, когда во время апрельских событий 2016 года в интервью в Германии заявил, что армянские военные воюют в основном оружием 80-х годов.

«Во-первых, контекст был несколько иным. И, во-вторых, потому что в мире нет армии, которая владела бы всеми современными видами вооружений. Нет такой армии. Ни американская, ни российская, ни какая-либо другая армия не может утверждать, что обладает лишь современным вооружением, потому что ни одна армия, ни одно государство не в состоянии обеспечить это. Но у каждой армии должно быть достаточное количество оружия и вооружения, чтобы решать поставленные перед собой задачи», – отметил он.

«Сегодня наша армия имеет не самые современные виды вооружения, я не могу использовать подобную формулировку, а имеет достаточно вооружения, оружия и боеприпасов, чтобы решить поставленные перед собой задачи», – подчеркнул президент.

Серж Саргсян подчеркнул, что главным действующим лицом на поле битвы является человек – армянский военнослужащий. «Во всех сражениях и войнах мы побеждали или добивались успеха в первую очередь благодаря человеческому фактору», – сказал он.

«Оружие и боеприпасы в достаточном количестве и качестве плюс умные и смелые бойцы – вот залог успеха, в котором я не сомневаюсь», – подчеркнул президент.