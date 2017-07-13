За минувшие сутки полиция Армении раскрыла 6 случаев кражи

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 12 и 13 июля, раскрыто 10.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, за данный период зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков.

Одновременно раскрыто 6 случаев кражи, 7 случаев мошенничества, 2 случая присвоения и 1 случай хулиганства.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.