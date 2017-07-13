Макрон и Трамп посетили могилу Наполеона
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп посетили Дом инвалидов, в котором находится некрополь известных французских военных, передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru».
Отмечается, что лидеры двух стран также спустились на нижние этажи, чтобы посетить могилу Наполеона I Бонапарта.
Ранее Макрон выразил удивление по поводу того, что визит Трампа в Париж вызвал столько обсуждений и протестов со стороны общественности.
Визит Трампа во Францию проходит по приглашению Макрона и приурочен к празднованию Дня взятия Бастилии.
09:06, 26.06.2017
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