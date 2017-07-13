Азиатские индексы выросли - 13-07-17
ТОКИО, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.01% и составил 20099.81 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.01% и составил 1619.11 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.64% и составил 3218.16 пункта, а HANG SENG вырос на 1.16% и составил 26346.17 пункта.
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
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