"Яндекс.Такси" и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Армении и в ряде других стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, бизнес оценивается в 3,725 млрд долларов.

По условиям соглашения, Uber и "Яндекс" инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний.

Возглавит компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

Как пояснили в "Яндексе", после объединения для пользователей сервисов ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от "Яндекс.Такси", так и от Uber. Предполагается, что такое объединение увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега.

"Кроме того, мы с Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения "Яндекс.Такси" заказать Uber, а туристы из Парижа - заказать "Яндекс.Такси" из приложения Uber", - рассказал Худавердян.

Объединенная компания будет работать не только на российском рынке, но также и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Кроме того, в новую компанию перейдет сервис доставки еды UberEATS в указанных странах. В результате сделки "Яндекс" впервые получит возможность выйти на рынок доставки еды.

Как ожидается сделка будет закрыта в IV квартале 2017 года. Сделка одобрена советами директоров Uber и Яндекса. Она также подлежит согласованию с регулирующими органами. По данным "Яндекса", компании суммарно обеспечивают более 35 млн поездок в месяц, и их количество выросло на 400% год к году. Основной конкурент сервисов - Gett - отказался комментировать потенциальное влияние на бизнес объединения Uber и "Яндекс".