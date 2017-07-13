С июля в России будут обслуживаться карты системы ArCa

В Санкт-Петербурге 12-14 июля проходит XXVI Международный финансовый конгресс на тему «Финансы для развития», в котором принимает участие также председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян. В ходе мероприятия было объявлено о том, что с июля 2017 года Россия и Армения обеспечат взаимное обслуживание карт платежных систем «Мир» и ArCa.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, в своем выступлении на конгрессе глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина особо поблагодарила ЦБ Армении и систему «ArCa» за продуктивное сотрудничество и партнерские отношения, а также за оперативное и быстрое продвижение данной программы.

Напомним, что Центробанк Армении 7-го июля включил российскую национальную систему платежных карт "МИР" (НСПК) в реестр действующих платежно-расчетных систем.

Летом 2016-го года армянская платежная система «ArCa» и российская – «МИР» подписали Меморандум о взаимном обслуживании карт. Дорожная карта, в которой расписаны этапы продвижения и выполнения работ, была подписана в ноябре. Пилотная реализация данной программы предполагается в августе – сентябре 2017 года, после успешного проведения которой проект перейдет в промышленную эксплуатацию.