Турецкий националист Перинчек призвал Эрдогана подать в отставку

Турецкий политических деятель, лидер партии «Родина» националист Догу Перинчек призвал Эрдогана подать в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Sputnik.

Его рассердили опубликованные к годовщине провалившейся попытки военного переворота плакаты, на которых турецкие военнослужащие имели усталый и подавленный вид. «Президентская администрация, которая пытается представить турецкого военнослужащего в жалком виде – какими ВС она буьдет руководить в Турции? Если эти плакаты немедленно не уберут, президент должен подать в отставку. Если он этого не сделает, турецкий народ низложит его в первых же выборах»,-сказал он.